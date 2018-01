Tesouro antecipa compra de títulos da dívida em mercado O Tesouro Nacional anunciou hoje a intenção de exercer seu direito de compra antecipada (call) do estoque de bradies em mercado. Com essa decisão, o Tesouro terá eliminado no dia 15 de abril (data do vencimento) todos os títulos associados à reestruturação da dívida externa feita em 1994, conhecida como "Plano Brady". O Tesouro informou que os recursos para operação sairão integralmente das reservas internacionais, que somavam aproximadamente US$ 57 bilhões em janeiro deste ano. "O bom desempenho econômico, associado à elevada liquidez internacional, fez com que o Tesouro aproveitasse para antecipar o pagamento deste títulos. Em 31 de janeiro, o saldo remanescente de bradies era de US$ 6,64 bilhões. A decomposição destes papéis indica a seguinte recomposição: PAR (US$ 1,42); DISCOUNT (US$ 1,29); FLIRB (US$ 0,33); DCD (US$ 2,87); NMB (US$ 0,73). Além de proporcionar economia referente às despesas de juros, o pagamento antecipado de bradies tem por objetivo suavizar o perfil de vencimentos de curto prazo da dívida externa, bem como reduzir ainda mais a exposição cambial curta da dívida pública federal. O Tesouro informa que a operação vai liberar garantias (Treasuries do tesouro americano) dos títulos PAR e DISCOUNT no valor aproximado de US$ 1,5 bilhão, o que reduzirá necessidade de utilização das reservas internacionais brasileiras. Na nota que divulgou, o Tesouro explica que a operação faz parte do processo de melhora do perfil da dívida, do qual também já fez parte a troca dos C-Bonds feita no ano passado. De acordo com o Tesouro, os títulos da dívida reestruturada tipicamente têm menor liquidez e sua retirada do mercado deverá ter impacto positivo na curva soberana brasileira, com possíveis reflexos nas emissões das empresas brasileiras no exterior.