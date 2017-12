Tesouro compra 350 mil títulos prefixados O Tesouro Nacional informou esta tarde que comprou hoje 350 mil Letras do Tesouro Nacional (LTN, títulos prefixados) com vencimento em 1º de julho de 2006, com taxa mínima de 15,365% ao ano e taxa média de 15,367% anuais.O Tesouro não comprou Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-F, títulos prefixados com pagamento periódico de juros) com vencimentos em 1º de janeiro de 2010 e 1º de janeiro de 2012.