Tesouro Direto soma R$ 2 bi Somou R$ 2 bilhões o montante total de vendas de títulos no Tesouro Direto desde a sua criação, em janeiro de 2002, até outubro deste ano. O Tesouro Direto possibilita a compra de títulos públicos por pessoas físicas pela internet e permite, em tese, fugir das altas taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento. Mas, para atuar no sistema, o investidor precisa se cadastrar em alguma instituição, e os custos podem ser proibitivos. Com alguma dose de paciência e perseverança, porém, será possível encontrar preços mais em conta. Em geral, o investidor não tem a exata dimensão do impacto dos custos de administração sobre a rentabilidade, mas eles têm um peso decisivo. Supondo um rendimento bruto de 14,25%, a cobrança de Imposto de Renda de 20% (aplicações entre 180 e 360 dias) e uma inflação de 3,68%, a taxa de administração cobrada pode "comer" parte ponderável do dinheiro que rendeu. Se a taxa ficar em 0,9% (caso do Tesouro Direto), o rendimento líquido será de 6,6%; se for de 4%, cairá para 4,19%. A diferença entre um e outro é de respeitáveis 57,74%. No primeiro caso, a taxa de administração corresponde a 12% do total da rentabilidade; no segundo, a 49%. Essa diferença é um dos motores do sucesso do Tesouro Direto. Desde a sua criação, 69.367 investidores fizeram cadastro no sistema, dos quais 1.754 o fizeram em outubro deste ano. O volume financeiro negociado em outubro foi de R$ 80,7 milhões e uma em cada quatro operações realizadas foi de até R$ 1 mil.