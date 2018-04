Tesouro dos EUA dará mais detalhes do novo pacote para G7

O secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, está tentando vender para os EUA seu plano de reviver a economia do país e tentará convencer o restante do mundo no encontro do Grupo dos Sete países mais industrializados (G7) em Roma na sexta-feira e no sábado. O presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, também participará da reunião. De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Segundo notícia do Wall Street Journal, Geithner ofereceu uma prévia de seu plano de resgate dos bancos a seus correlativos no G7 na segunda-feira, antes de anunciá-lo publicamente na terça-feira. Em Roma, Geithner deve oferecer mais detalhes, em um esforço para tentar conseguir amplo apoio para um plano que gerou reação cética dos mercados e dos congressistas norte-americanos. "Eu acredito que há um desejo de obter mais detalhes do plano (dos EUA)", disse o ministro das Finanças do Canadá, Jim Flaherty. Autoridades europeias também buscam mais informações e estão ansiosas para se reunir com Geithner para descobrir a posição do governo de Barack Obama sobre outras questões de finanças internacionais, afirma o WSJ. As informações são da Dow Jones.