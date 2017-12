Tesouro inicia troca de títulos da dívida externa O Tesouro Nacional iniciou hoje uma operação de troca de títulos da dívida externa denominados em dólares. O Tesouro vai trocar títulos com vencimento nos anos de 2020, 2024, 2027 e 2030 por papéis com vencimento em 2037. Segundo o Tesouro, o objetivo é melhorar o perfil de pagamentos futuros da dívida. O leilão de troca ocorrerá entre hoje e o dia 2 de agosto e o resultado da operação será anunciado no dia 3 de agosto. No convite distribuído aos investidores estrangeiros, o Tesouro informa que o valor da troca envolve US$ 1.5 bilhão. Na terça-feira, em entrevista à Agência Estado, o secretário-adjunto do Tesouro, Paulo Valle, havia admitido a possibilidade de ser realizada essa operação para melhorar a administração da dívida, retirando títulos menos líquidos por papéis com maior liquidez no mercado internacional.