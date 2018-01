Teste sobre disponibilidade de gás deve começar dia 15 O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, disse hoje que o teste para verificar a situação da disponibilidade de gás natural para as usinas termelétricas deverá começar por volta do dia 15 deste mês, depois que forem concluídas em definitivo as obras de reparo em um duto na Bolívia que se rompeu em abril deste ano. A obra de conserto do duto foi um dos fatores conjunturais apontados pelo governo para explicar parte dos problemas no abastecimento de gás natural às usinas térmicas em setembro e outubro deste ano, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) verificou que pelos menos dez usinas não estavam operando a plena carga por falta de gás. A constatação desse problema levou a Aneel a decidir, na terça-feira, retirar do planejamento do setor elétrico 2.888 megawatts (MW) que essas usinas não estavam conseguindo gerar. Ontem, porém, a agência resolveu adiar a aplicação dessa medida para janeiro, a fim de esperar a conclusão do teste que vai apurar qual é a situação do fornecimento de gás às usinas.