ThyssenKrupp entra com ação legal contra Mittal Steel na Holanda A ThyssenKrupp AG entrou com uma ação legal no tribunal distrital de Roterdã alegando que a Mittal Steel infringiu um acordo relacionado à venda da siderúrgica canadense Dofasco Inc. Segundo a própria Mittal, a ThyssenKrupp alega no processo que a primeira deveria ter exigido que a Arcelor SA entrasse com um processo obrigando a holding holandesa Strategic Stitching, que detém 89% das ações da Dofasco, a retornar essa fatia para a Arcelor. A ThyssenKrupp disputava com a Arcelor o controle da Dofasco, mas perdeu a briga em janeiro. Depois, a Mittal Steel, durante seu processo bem-sucedido de fusão com a Arcelor, prometeu vender a Dofasco à ThyssenKrupp. Entretanto, a Arcelor, quando adquiriu a Dofasco em janeiro, colocou a companhia canadense sob a holding para impedir que a empresa fosse vendida. Tratava-se de uma estratégia de defesa contra a Mittal. De acordo com a Mittal, a ThyssenKrupp agora quer que o tribunal exija que a Mittal Steel faça com que a Arcelor inicie os procedimentos nos tribunais holandeses para forçar a Stitching a devolver as ações da Dofasco e impor uma multa de 500 mil euros por dia à Mittal até que isso ocorra. As informações são da Dow Jones.