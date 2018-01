ThyssenKrupp pode recorrer à Justiça para ficar com Dofasco O executivo-chefe da ThyssenKrupp, Ekkehard Schulz, declarou que não descarta a possibilidade de entrar com uma ação judicial para garantir o controle da siderúrgica canadense Dofasco. No entanto, segundo ele, o processo seria o último recurso da ThyssenKrupp na luta pela Dofasco. A ThyssenKrupp perdeu a disputa pela Dofasco para a Arcelor no início do ano. A Mittal Steel, no entanto, prometeu vender a Dofasco para a ThyssenKrupp caso conseguisse comprar a Arcelor. Enquanto isso, a Arcelor transferiu seus ativos na siderúrgica canadense para a fundação independente holandesa Strategic Steel Stitching (S3), na tentativa de evitar sua venda. O movimento fazia parte de sua estratégia de defesa contra as investidas da Mittal. Atualmente, os três diretores da S3 tem a palavra final sobre a venda. Schulz afirmou que sua companhia vai trabalhar intensamente para ficar com a Dofasco, acrescentando que seus consultores jurídicos acreditam que a fundação independente que a controla será dissolvida. De acordo com Schulz, o Departamento de Justiça dos EUA deu um prazo até 29 de janeiro para a Arcelor Mittal se desfazer da siderúrgica canadense - o que era uma das condições para a venda da Arcelor para a Mittal. O acordo pelo qual a Mittal teria de vender a Dofasco para a Thyssen expira no final de março e uma solução para a disputa pode ser alcançada até lá, diz Schulz. Caso todos os esforços para comprar a empresa não forem bem sucedidos, a ThyssenKrupp tem um "plano B", acrescentou o executivo. Schulz reiterou que os planos da ThyssenKrupp de ampliar sua capacidade de produção na América do Norte devem seguir adiante, independente do que acontecer com a Dofasco. Em agosto, a ThyssenKrupp afirmou que a decisão de construir duas usinas siderúrgicas nos EUA faz parte de sua estratégia para fortalecer sua posição nos segmentos de aço e aço inoxidável na área do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), um dos maiores mercados em volume para aço carbono plano de alta qualidade. A meta da siderúrgica nos próximos anos é de alcançar 5% de market share na América do Norte. Segundo Schulz, a empresa pretende atingir meta anual de vendas entre 55 bilhões de euros e 60 bilhões de euros nos próximos quatro ou cinco anos. Anteriormente, a meta da companhia era de alcançar 55 bilhões de euros em vendas dentro de 10 anos. As informações são da Dow Jones.