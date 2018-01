TIM amplia acordos de roaming internacional para 170 países A TIM fechou uma série de acordos de roaming internacional. De acordo com a operadora, clientes de planos pós-pagos podem falar e mandar mensagens de texto de seu aparelho em 170 países dos cinco continentes, por meio de acordos da TIM com 277 operadoras em todo o mundo. A empresa esclareceu que, no caso das mensagens multimídia, como as TIM FotoMensagens e TIM VideoMensagens, esses serviços estão disponíveis aos clientes em viagens para 94 países, em virtude das parcerias para roaming de dados com 136 operadoras. "Em 44 países, a TIM tem acordos para uso da rede EDGE, para transmissão de dados em alta velocidade (até 200 Kbps)", detalhou a empresa. A operadora informou ainda sobre as opções para os clientes, no caso dos planos pré-pagos. "Com a recente entrada da Suíça no portfólio, por meio de acordo celebrado com a operadora Orange, os clientes já podem falar em 10 países, sendo a maioria deles destinos preferidos dos viajantes brasileiros - Estados Unidos, Itália, Vaticano, San Marino, França, Alemanha, Bélgica, Hungria e República Tcheca." A empresa disse ainda que, nos Estados Unidos, a TIM acaba de completar sua cobertura para clientes em viagem ao país, com o acordo firmado com a WWC (Alltel), que reforça o roaming nos estados da região central norte-americana.