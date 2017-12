TIM anuncia promoção para Dia dos Pais A TIM divulgou hoje a promoção "3 Prediletos TIM", relacionada ao Dia dos Pais. De acordo com a operadora de telefonia celular, novos e atuais clientes poderão escolher três números da TIM para falar de graça em ligações locais até o fim do ano, com limite de 500 minutos mensais. "Os novos clientes Pós-Pagos ganham ainda 50 TIM Torpedos, válidos por 30 dias. Para aderir basta ligar para *222 de seu TIM", informou a empresa, em comunicado. A empresa esclareceu ainda que o filme da campanha de Dia dos Pais da operadora, já está no ar, informando que a promoção vai até 31 de agosto e inclui clientes de planos pós e pré-pagos. Ainda no comunicado, a operadora informou que "podem aderir à Promoção 3 Prediletos TIM os novos clientes de planos Pós-Pagos (TIM Brasil, Light 40, Meia Tarifa e Conta Fixa) e Pré-Pagos (TIM + 5, TIM + 25, Família Meu Jeito e TIM Pré). Quem já é cliente TIM em um destes planos pode contratar a promoção com taxa única de adesão no valor de R$ 9,90."