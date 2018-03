TIM e Lojas Renner estão entre as melhores opções, diz corretora As ações da TIM Participações e da Lojas Renner são duas das melhores escolhas de papéis na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) para este ano, segundo a Corretora Ativa. Segundo ela, a queda de quase 10% das ações preferenciais da TIM Participações este mês está relacionada às notícias sobre uma possível desistência da venda da empresa pelos controladores. Apesar das especulações, a Ativa considera que a companhia possui bons fundamentos. Já com relação aos papéis da Lojas Renner, destaca que, nesse momento, a empresa é a que se encontra melhor posicionada no segmento. E destaca os dados sobre o varejo divulgados este mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostraram que as vendas do setor de tecidos, vestuário e calçados apresentou em novembro de 2006 um crescimento de 7%, em volume, em relação a novembro de 2005, e de 5,74% sobre outubro, ritmo que vem sendo observado nos dois meses anteriores.