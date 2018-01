TIM e Telemar se destacam nas principais altas da Bolsa O setor de telecomunicações volta a ser destaque no índice Bovespa. Às 11h15, as ações da TIM Participações lideravam a alta, tanto com suas ações ON quanto PN, que subiam respectivamente 3,07% e 2,13%. Os papéis da TIM já começaram a subir com força ontem na esteira da divulgação do balanço do terceiro trimestre que, a exemplo de Vivo e Brasil Telecom, veio acima das expectativas dos analistas. Entretanto, uma notícia confirmada pela empresa à tarde contribuiu para dar um fôlego extra aos papéis. O presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Pereira de Araujo, confirmou à repórter Graziella Valenti, da Agência Estado, que recebeu uma ligação de Carlo Buora, vice-presidente do conselho executivo da matriz Telecom Italia, informando sobre o recebimento de duas propostas "não solicitadas" de compra da operação brasileira. A orientação que Araujo recebeu direto da Itália foi de seguir normalmente com as operações e o planejamento para o País. Por enquanto, não há nenhuma alteração de planos ou paralisação de orçamento. O executivo disse que não foi informado a respeito de quem seriam os proponentes. A lista de maiores altas do Ibovespa nesta manhã também conta com a Telemar (PN +2,10% e ON +1,21%). Ontem, o colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) negou pedido para interromper o prazo de antecedência de convocação da assembléia geral extraordinária (AGE) da Telemar. Desta forma, a reunião que discutirá a proposta de reestruturação da empresa está mantida para o próximo dia 13. Quem comprar as ações preferenciais da Telemar até hoje terá direito de votar na polêmica assembléia que decidirá sobre a reestruturação societária da empresa.