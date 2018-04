TIM faz promoção de 100 minutos grátis para pré-pagos A TIM lançou uma promoção para os clientes GSM de planos pré-pagos que oferece até 100 minutos extras a cada recarga. Para ter direito aos minutos promocionais, os clientes precisam fazer recargas até o dia 15 de novembro em seus celulares de, no mínimo R$ 15, utilizando caixas eletrônicos, sites da internet e serviços de atendimento telefônico dos bancos conveniados. Outra opção para os participantes da promoção é adquirir créditos ligando do próprio celular para *244. A promoção TIM Recarga Fácil vale para todos os clientes da operadora de planos pré-pagos, com exceção dos corporativos e dos clientes do plano conta fixa. A empresa informou que o usuário que fizer uma recarga de R$ 15, por exemplo, ganha cinco minutos grátis em ligações locais para celulares TIM e telefones fixos. Já uma recarga no valor de R$ 200 dá direito, dentro da promoção, a 100 minutos extras. Os minutos promocionais são válidos por 30 dias e, para utilizá-los, o cliente deve ter crédito ativo e válido.