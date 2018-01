TIM ON sobe com rumor de venda para América Móvil As ações ordinárias (ON) da TIM mudaram de sinal no final do pregão de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, estimuladas por um rumor de que a América Móvil teria fechado negócio com a Telecom Italia para juntar a companhia com a Claro. A ação encerrou com ganho de 2,59%, para R$ 11,90, depois de 393 negócios. Os papéis passaram boa parte do dia em terreno negativo e tiveram esse pequeno rali pouco antes do encerramento das transações. A origem dos comentários que deixaram o mercado em polvorosa - além do homem-bomba que tentou invadir o prédio da Bovespa - é uma nota no site Blue Bus, do começo desta tarde. Em poucas linhas, o portal de informações de bastidor diz que um de seus leitores, funcionário da Claro, havia sido chamado para uma reunião em que supostamente seria anunciada para todo os trabalhadores a compra da TIM. Nem Claro nem TIM comentam o assunto, como é de praxe em situações como essa. Mas, segundo fontes que acompanham o assunto, o clima é de tranqüilidade na sede da TIM, no Rio de Janeiro, sem nenhuma novidade a respeito do processo de venda que está sendo conduzido pela matriz. A América Móvil é tratada pelo mercado como a favorita para a aquisição dos ativos celulares dos italianos no Brasil. No entanto, as informações fornecidas pela matriz mexicana aos especialistas do mercado local são de que não haveria pressa para concluir o negócio - a menos que a Telecom Italia aceite o valor proposto, em torno de US$ 7,7 bilhões. A companhia comandada por Carlos Slim, conhecido por suas compras a preços atrativos, não estaria disposta a disputar em preço a TIM com outro suposto interessado.