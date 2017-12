Título do Tesouro dos EUA é refúgio para investidores Os títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) estão se beneficiando de sua posição de porto seguro neste momento de agravamento da crise no Oriente Médio. Os preços dos Treasuries se aproximam de suas máximas intraday (registradas durante os pregões, e não no fechamento), projetando juros em baixa, ao mesmo tempo em que as Bolsas recuam. O mercado acionário reage à alta dos preços do petróleo, que fechou no recorde de US$ 76,70 em Nova York, em meio às notícias sobre a invasão do Líbano por Israel. Às 16 horas (de Brasília), o título de 30 anos projetava juro de 5,1153%, o de dez anos (que fechou ontem em 5,101%) estava em 5,0701% e o de dois anos estava em 5,1153%. Enquanto isso, nas Bolsas de Nova York, o índice Dow Jones caía 1,56%, o Nasdaq recuava 1,55% e S&P registrava baixa de 1,27%. As informações são da agência Dow Jones.