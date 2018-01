Título dos EUA reduz aposta de corte de juro Os títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) despencaram, projetando as taxas de juro em forte alta, e o dólar acelerou depois da divulgação do relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano. As bolsas se fortaleceram com os dados, especialmente as européias. Já os futuros de Nova York tiveram reação bastante positiva imediatamente após o relato, mas devolviam uma parte dos ganhos. Os números retiraram argumentos dos que especulam com a necessidade de corte no juro norte-americano, os quais cresceram nesta semana com a divulgação de alguns indicadores mostrando queda no ritmo da atividade econômica nos EUA. O relato mostrou que o mercado de trabalho norte-americano se mantém sólido, tendo em vista que, apesar do aumento abaixo do previsto nas vagas criadas em outubro, houve crescimento significante na oferta de trabalho em setembro e agosto, ao contrário do que o Departamento do Trabalho havia verificado antes. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego despencou para o menor nível em cinco anos e meio. Ainda, o ganho médio por hora trabalhada ficou acima das estimativas dos economistas, acentuando as ponderações de ontem sobre a inflação, provocadas pelo número sobre o custo da mão-de-obra do terceiro trimestre, divulgado ontem. Às 11h01 (de Brasília), o futuro Nasdaq-100 subia 0,26% e o S&P-500 avançava 0,15%. O juro do título de 10 anos subia para 4,7194%; o dólar subia 0,80% para 118,14 ienes e o euro caía 0,71% para US$ 1,2689. Antes dos dados, o futuro Nasdaq-100 registrava queda de 0,03% e o S&P 500 subia apenas 0,06%. O juro do papel de 10 anos subia levemente para 4,5987%, enquanto o dólar operava a 117,26 ienes e o euro em baixa a US$ 1,2768. O número de vagas criadas em outubro nos EUA subiu 92 mil em outubro, depois de aumento de 148 mil em setembro e de 230 mil em agosto. Anteriormente, o Departamento do Trabalho havia calculado elevação de 51 mil no número de postos de trabalho criados em setembro e de 188 mil em agosto. A previsão mediana dos economistas ouvidos pela Dow Jones Newswire era de que o mercado de trabalho ofertaria 125 mil novos postos. A taxa de desemprego norte-americana caiu 0,2 ponto percentual em outubro, para 4,4%, o nível mais baixo desde maio de 2001. O salário médio por hora trabalhada nos EUA subiu US$ 0,06 ou 0,4% em outubro, para US$ 16,91. A previsão era um aumento de 0,3%.