Títulos europeus sobem com notícia de navio afundado Os títulos soberanos da Alemanha e do Reino Unido receberam leve suporte com a notícia do desaparecimento dos radares de um transatlântico egípcio no Mar Vermelho, na costa da Arábia Saudita. Os bunds para março subiram 0,19, para 120,11, enquanto os gilts britânicos para março avançaram 0,15, para 113,67. Os Treasuries também receberam compras leves, projetando o juro da T-Note de 10 anos para uma queda de 0,18%, a 4,5532%. Autoridades egípcias informaram que barcos infláveis foram localizados no Mar Vermelho, perto de onde estava o navio desaparecido, com 1.300 pessoas a bordo. O Salaam 98 sumiu dos radares após sair do porto de Dubah, ontem à noite. Tripulantes de helicópteros que vasculhavam a área informaram que viram corpos no Mar Vermelho.