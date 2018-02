TJ rejeita recursos para reverter falência da Chapecó O 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Wilson Augusto do Nascimento, rejeitou um recurso especial e outro extraordinário da Indústria e Comércio Chapecó, que pretendiam reverter a decretação de falência do frigorífico. As decisões foram publicadas no Diário da Justiça na segunda-feira (25). A falência da companhia foi decretada pela juíza Rosana Portella Wolff, da 3a. Vara Cível de Chapecó (SC), em janeiro de 2004. A massa falida do frigorífico é administrada por um síndico nomeado pela Justiça, enquanto suas unidades industriais operam arrendadas.