Toddynho é recolhido do mercado por alteração de sabor A Pepsico do Brasil iniciou hoje o recolhimento da linha Toddynho com T-Nutre, envolvendo os produtos Toddynho Chocolate, Toddynho Fit e os sabores Brigadeiro e Napolitano, com data de validade até 28 de agosto de 2007. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a ação se deve a uma possível alteração de sabor em um pequeno porcentual dos referidos produtos, que estão em desacordo com os padrões internacionais de qualidade adotados pela Pepsico. As unidades de Toddynho Soja com T-Nutre, Toddynho Cremoso e Toddynho Bolinho, assim como Toddy Pronto (200 mL e 1 litro), não precisarão ser recolhidas. Mais informações podem ser obtidas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone (0800 703-2222). Por outro lado, a assessoria de imprensa desmentiu informações de que um erro na formulação do produto estaria causando reações adversas ao organismo, como, por exemplo, diarréia. O problema teria sido aventado por algumas redes varejistas.