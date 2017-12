Tóquio avança 2%, puxada por ganhos com exportação A bolsa de Tóquio encerrou o pregão de hoje com alta de 2% no índice Nikkei 225, aos 15.179,78 pontos, impulsionada pela divulgação dos resultados de montadoras de automóveis e empresas do setor de tecnologia. Os dados, referentes ao período abril-junho, superaram as expectativas do mercado. O sólido crescimento dos lucros da Matsushita Electric Industrial e da Honda Motor estimulou a alta da bolsa. Ambas se beneficiaram com a forte demanda no mercado norte-americano e com a recente desvalorização do iene. As ações da Matsushita, conglomerado de equipamentos eletrônicos, subiram 2,4% depois que a empresa anunciou um crescimento de 7% no seu lucro líquido no trimestre abril-junho. A Honda, terceira maior montadora japonesa, divulgou que seu lucro líquido entre abril e junho aumentou 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os papéis da companhia tiveram alta de 2,1%. Alguns operadores, contudo, mostram-se cautelosos quanto à sustentabilidade dos ganhos das empresas exportadoras japonesas nos próximos meses, diante de um possível esfriamento da economia dos EUA. (As informações são da Dow Jones)