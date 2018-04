Tóquio cai 0,1% depois de quatro altas consecutivas A bolsa japonesa fechou em queda nesta terça-feira com novas preocupações sobre a qualidade dos produtos fabricados pela Sony e a queda nos preços do petróleo. Os problemas da Sony desviaram a atenção sobre a maior oferta pública inicial do ano. O Nikkei 225 caiu 0,1% ou 12,20 pontos, para 16.242,09 pontos, depois de quatro altas seguidas. O número de reservas para o novo videogame PlayStation 3, fabricado pela Sony, na recente Tokyo Game Show, ficou abaixo do esperado e também afetou o desempenho dos papéis da empresa, que caíram 2,7% hoje. Essas ações já acumulam perdas de 5,3% desde quinta-feira, em razão de novas informações sobre problemas em baterias para laptop fabricadas pela empresa. Ações de petrolíferas também registraram baixa com a queda dos contratos futuros de petróleo nos mercados americanos. Teikoku Holding teve queda de 3,8%. A Nomura Real Estate Holdings arrecadou 164,5 bilhões de ienes em sua estréia na Bolsa hoje. A maior oferta pública inicial do ano mostrou que o apetite dos investidores por novas ações no mercado continuam fortes, apesar da performance pouco inspiradora dos papéis negociados em Tóquio até o momento. As ações da Nomura encerraram o dia cotadas a 4.120 ienes, alta de 18% em relação ao preço da oferta inicial, que foi de 3.500 ienes. As informações são da Dow Jones.