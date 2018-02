Tóquio cai 0,5% em antecipação ao feriado de segunda O índice Nikkei 225, da Bolsa japonesa, encerrou o dia em queda de 0,5%, aos 15.866,93 pontos, depois de ter subido 0,2% ontem. Investidores em Tóquio desfizeram posições longas em ações do setor exportador - como Toshiba e Honda - em antecipação ao feriado de segunda-feira. Os dados sobre os preços ao consumidor americano (CPI) - que serão divulgados hoje - e os resultados da reunião do Grupo dos Sete - que acontece neste final de semana - terão de ser muito favoráveis ao mercado japonês para ofuscar o impacto das contínuas vendas de fundos mútuos americanos, cujo objetivo é encerrar as perdas com as fracas performances de alguns papéis. ?É difícil imaginar grandes incentivos vindos desses eventos que possam impulsionar os preços das ações?, disse Tsuyoshi Segawal, estrategista da Shinko Securities. As ações da Toshiba caíram 1,1% e as da TDK tiveram baixa de 1,5%. Sony perdeu 0,8% de seu valor, enquanto Toyota encerrou 0,3%, abaixo da cotação de ontem. Honda também caiu 0,3% e Nissan registrou baixa de 0,2%. As informações são da Dow Jones.