Tóquio cai 1,1% com marítimas e incorporadoras As ações caíram na Bolsa de Tóquio com temores de que uma aparente tendência global para elevação dos juros possa provocar contração de recursos vindos de estrangeiros, com os papéis do setor imobiliário e de embarque marítimo conduzindo os declínios. O índice Nikkei recuou 1,1%, ou 181,84 pontos, para fechar em 16.257,83 pontos, obscurecendo o ganho de 166,99 pontos de ontem. Ontem, o presidente do Banco do Japão, Toshihiko Fukui, disse que o BoJ iria seriamente considerar alteração da política se os preços aos consumidores continuarem a avançar, sugerindo que uma alteração poderia ser possível, por exemplo, em março. A elevação dos juros provavelmente irá continuar nos EUA e na Europa, enquanto o aperto na política monetária do Japão - ainda que uma elevação do juro logo seja improvável - parece iminente. Diante destes fatores, os investidores estão ficando crescentemente preocupados sobre a possibilidade de declínio dos recursos de investidores estrangeiros. "É compreensível que os estrangeiros queiram realizar lucros agora", disse o estrategista Norihiro Fujito, da Mitsubishi UFJ Securities. Ao contrário do impacto de curto prazo do escândalo Livedoor, o conglomerado de internet cujo fundador Takafumi Horie foi preso sob suspeita de violação de leis de segurança no Japão, a correção atual do Nikkei 225 "pode durar um longo período", disse Fujito. As vendas hoje atingiram empresas de embarque marinho, que cortaram projeções de lucros para o ano até março. Os papéis da Nippon Yusen caíram 2,5% e os da Mitsui O.S.K. Lines recuaram 6,3%. Os empreendedores do setor imobiliário sofreram perdas por temores de que as autoridades do Japão estejam preocupadas sobre o renascimento de uma bolha no setor, o que poderia fazer com que os bancos tornem-se mais duros na concessão de crédito para projetos imobiliários. As ações da Mitsubishi State perderam 3,9% e as da Mitsui Fudosan recuaram 4,5%.