Tóquio cai com expectativas de balanços de empresas A Bolsa de Tóquio fechou em leve queda. À tarde, houve um repentino aumento de compras de índices futuros, além de ganhos entre as ações de empresas petrolíferas. Isso fez com que o mercado acionário reagisse ao sentimento de cautela da maioria dos investidores, que esperam os resultados das companhias japonesas, a serem anunciados esta semana e no mês que vem. Os investidores continuam, especialmente, no aguardo dos rendimentos e das previsões de ganhos das companhias blue chip. Com isso, o índice Nikkei 225 caiu apenas 3,60 pontos, ou 0,02%, e fechou em 17.451,77 pontos. No dia anterior, o índice havia subido 2,75 pontos. Os papéis de empresas petrolíferas tiveram alta, com o aumento no preço dos contratos futuros de petróleo no mercado dos EUA. Inpex Holdings ganhou 3,5%, enquanto a refinadora Nippon Oil adicionou 1,1%. Já os papéis de montadoras fecharam o pregão em baixa, com expectativas de um crescimento menor no lucro para este ano fiscal, por conta da redução das exportações e de despesas com o aumento de capital. Toyota Motor caiu 0,5%. Yamaha Motor perdeu 4,4%, após a Deutsche Securities reduzir o rating da montadora de ?buy? para ?hold?, ao citar previsões nebulosas de ganhos nas operações norte-americanas da empresa. Já Nissan Motor obteve ganhos de 0,7%, após ter anunciado, durante o dia, planos de aposentadoria em seu staff japonês. Entre as ações de empresas de tecnologia, que apresentaram seus balanços após o fechamento do mercado, Canon ganhou 1,5% e Elpida Memory subiu 1,0%. Canon informou um lucro líquido recorde no primeiro trimestre e anunciou que a previsão de lucro, para os 12 meses a encerrar em dezembro de 2007, atingirá 505 bilhões de ienes. Elpida revelou que o lucro líquido do grupo foi de 52,94 bilhões de ienes para o ano fiscal encerrado em março, ante uma perda de 4,71 bilhões de ienes no mesmo período do ano passado. As informações são da Dow Jones.