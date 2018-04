Tóquio cai com temores de superaquecimento da China A Bolsa de Tóquio apresentou forte baixa nesta sessão, com preocupações de que a economia da China possa estar superaquecida - o governo chinês adiou a apresentação do PIB do primeiro trimestre e dos demais dados econômicos para após o fechamento dos principais mercados asiáticos, o que gerou desconfiança entre os investidores. Houve ainda pesadas vendas de contratos futuros. O iene teve grande valorização. O índice Nikkei 225 caiu 295,36 pontos (ou 1,67%) e fechou em 17.371,97 pontos. Esta foi a maior queda pontual desde 14 de março. Na quarta-feira, o índice havia subido 139,88 pontos. A ferocidade da baixa do índice Nikkei, que provocou reflexos em todos os mercados asiáticos, pegou muitos participantes do mercado de surpresa. Outros aproveitaram para especular. O dia de correção nas ações foi ainda mais exacerbado por grandes vendas de contratos futuros. As ações da Advantest, que na véspera haviam subido 0,7%, desta vez tiveram uma queda de 2,7%. Kobe Steel perdeu 2,1%. Entre os papéis que fecharam em alta, destaque para Mitsui Engineering & Shipbuilding. A empresa de construção naval ganhou 2%, após informar no dia anterior que, conforme suas expectativas, o lucro líquido do grupo deverá mais do que triplicar no ano fiscal encerrado em março. As informações são da Dow Jones.