Tóquio cai; mercado vulnerável a resultados de empresas A Bolsa de Tóquio fechou em seu mais baixo nível em três semanas. O mercado continuou vulnerável às vendas futuras especulativas, com a maioria dos investidores fazendo negociações cautelosas, no aguardo do anúncio de mais resultados das principais companhias, a serem divulgados esta semana e no início do mês que vem. Setores que tiveram ganhos recentes, caso das ações de montadoras e dos papéis de fabricantes de equipamentos de precisão, estiveram sob pressão de venda, à medida que os investidores tentaram a realização de lucros. O índice Nikkei 225 caiu 215,61 pontos, ou 1,2%, e fechou em 17.236,16 pontos. No dia anterior, o índice havia caído apenas 3,60 pontos, ou 0,02%. Os papéis de montadoras fecharam o pregão em baixa. Toyota caiu 1,9% - já perdera 0,5% na véspera. Nissan, que tivera ganhos de 0,7% na terça-feira, fechou em queda de 2,9%. Honda teve baixa de 2%. No setor de equipamentos de precisão, Nikon apresentou declínio de 2,5% e Olympus perdeu 1,0%. Canon foi um dos raros ganhadores do dia entre as ações de empresas exportadoras. Os papéis da companhia, que na véspera subiram 1,5%, voltaram a subir mais 0,8%, por conta do lucro líquido recorde no primeiro trimestre e das previsões de alta para o ano fiscal a se encerrar em dezembro. Elpida Memory, que ganhara 1,0% na véspera, teve alta de 3,1%, como resultado de ganhos para o ano fiscal encerrado em março acima das expectativas em relação ao mesmo período do ano anterior. Yahoo Japan disparou 11%, após anunciar fortes ganhos para o ano fiscal encerrado em março e uma previsão otimista para o segundo trimestre. Koito Manufacturing caiu 10%, após ter feito na terça-feira uma previsão de queda nos lucros para o período abril-setembro, fato que desapontou os investidores. KDDI perdeu 5,5%, após revelar prejuízos para o primeiro trimestre. As informações são da Dow Jones.