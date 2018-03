Tóquio encerra pregão com alta de 0,9% O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio fechou hoje em alta de 0,9%, registrando 17.209,92 pontos. O resultado manteve a expectativa do dia, já que nos primeiros minutos da sessão o índice já registrava aumento, de 0,8%. O grupo financeiro Sumitomo Mitsui registrou alta de 3,3%, enquanto Towa Bank ganhou 5,6%. Outras altas foram registradas: Mitsubishi UFJ Securities, 2,5%, e Nikko Cordial, 3,3%. A Japan Airlines teve, mais uma vez, um excelente ganho: 5,1%. Esse resultado manteve o crescimento da companhia aérea, que fechou seu ano fiscal, em março, com lucro de 60 bilhões de ienes. "O mercado japonês de ações não tem registrado grandes problemas desde o ano passado. Alguns bancos, em particular, são beneficiados com isso e criam a expectativa de que o Banco do Japão irá aumentar os juros mais uma vez", afirma Jeremy Hall, da Henderson Global Investors. Os papéis da Nikko Cordial Group subiram ante a notícia de que um fundo de investimentos canadense tornou-se o maior acionista da corretora, dissipando as preocupações de que ela poderia ser excluída da bolsa devido a um recente escândalo envolvendo falsificação de balanços. As informações são da Dow Jones.