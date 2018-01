Tóquio encerra semana em alta de 0,3%, 3ª alta seguida O índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, registrou o terceiro pregão sucessivo em alta, em antecipação ao período normalmente calmo dos feriados de final de ano, marcando a quarta semana de ganhos no mercado local. Uma mistura de papéis de empresas altamente capitalizadas com forte demanda doméstica - que haviam freado um pouco os resultados dos pregões anteriores - e grandes exportadoras, como Toyota Motor, foram responsáveis pelo desempenho do índice. Toyota avançou 1,6% ao anunciar planos para aumentar sua capacidade de produção no próximo ano. Empresas de tecnologia também tiveram bons resultados. Pentax subiu 5,9% depois de ter anunciado ontem sua fusão com a fabricante de lentes Hoya. Os papéis da Hoya registraram alta de 1,3%. Cosmo Oil caiu 1% em razão da baixa dos preços do petróleo ontem no mercado americano. Sumitomo Titanium teve baixa de 0,9% em razão do declínio nos preços dos metais. Mas a fabricante de aço Nippon Steel subiu 2,2%. As informações são da Dow Jones.