Tóquio estável com pessimismo sobre lucro de empresas A Bolsa de Tóquio fechou estável, com volume de negociações relativamente calmo. O pessimismo em relação às previsões dos ganhos das corporações japonesas para este ano fiscal anulou os ganhos do início do dia. Nem a elevação de rating do Japão, de AA- para AA feita pela Standard & Poor's Ratings Services, alterou o ânimo dos investidores. O índice Nikkei 225 subiu apenas 2,75 pontos, ou 0,02%, e fechou em 17.455,37 pontos. Na sexta-feira, o índice havia subido 80,65 pontos, ou 0,5%. Os investidores estão no aguardo dos resultados e das previsões de ganhos das companhias blue chip, como a Canon. Entre suas preocupações estão a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia norte-americana e se a atual baixa do iene irá continuar durante este ano fiscal. Hoya, que foi a principal companhia de tecnologia a apresentar seu balanço, fechou em baixa de 3,4%. Os resultados da empresa não decepcionaram os investidores, mas também não foram fortes suficientes para incentivar novas compras de ações. Já as ações da fabricante de máquinas de construção Komatsu subiram 4,8%, após a concorrente americana Caterpillar ter anunciado, na sexta-feira, um rendimento no primeiro trimestre acima do esperado, além de elevar suas previsões para 2007. A fabricante de circuitos integrados Rohm ganhou 2,9%, após ter anunciado, na sexta-feira, a elevação no seu plano de dividendos para o ano fiscal encerrado em março, de 45 ienes para 55 ienes por ação. Tokyo Star Bank avançou 4,2%, após o jornal Nikkei publicar reportagem segundo a qual o Lone Star Group está se preparando para vender, possivelmente, sua participação total de 67% no banco. As informações são da Dow Jones.