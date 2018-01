Tóquio fecha com alta de 0,3% A Bolsa de Tóquio fechou em alta, apoiada pela demanda por ações de empresas exportadoras e de outras blue chips, como Toyota e Takeda Pharmaceutical. O índice Nikkei 225 subiu 0,3% e encerrou com 17.223,15 pontos. A expectativa dos operadores é que o índice mantenha sua tendência de alta moderada pelo resto do ano. Os preços das ações de grandes siderúrgicas se retraíram depois de bater recordes de alta na primeira parte do pregão, o que ilustra a cautela dos investidores. Segundo os operadores, porém, as aplicações estão se distribuindo por uma grande variedade de setores e devem manter o mercado bem apoiado no curto prazo. As ações da Toyota fecharam com alta de 1,9%, a 7,92 ienes, depois de terem atingido o recorde de 7,98 ienes em vários momentos ao longo do dia. A valorização acompanhou as notícias sobre o encontro entre os executivos da montadora japonesa e os da Ford, na semana passada, em Tóquio. Ainda no setor automobilístico, Honda subiu 1,1% e Mazda ganhou 2,6%. No setor siderúrgico, Nippon Steel teve alta de 0,2%, mas JFE Holdings perdeu 2,2% e Sumitomo Metal Industries recuou 2,5%. Takeda Pharmaceutical fechou com preço recorde depois de subir 1,2%. (As informações são da Dow Jones)