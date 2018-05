Tóquio fecha em alta com ações da Mitsubishi Motors

O índice Nikkei avançou 15,92 pontos, ou 0,1%, para 14.615,04 pontos, após alta de 0,6% na sessão anterior.

Ainda que modesto, o avanço levou a quarta sessão seguida de ganhos do índice, colocando-o em seu nível de fechamento mais alto desde 22 de maio.

As ações da Mitsubishi Motors foram as mais negociadas no pregão, com 657 milhões de papéis mudando de mãos - o equivalente a 28% de todo o fluxo do mercado. Os investidores estavam respondendo a uma notícia do Nikkei de que a montadora deve pagar 30% a 40% do seu lucro no ano até março aos acionistas através de dividendos. As ações da empresa subiram 11%.

Os grandes índices, por outro lado, se movimentaram pouco, uma vez que um dólar mais fraco levou a realização de lucros em grande parte da sessão antes do depoimento do presidente do Fed, Ben Bernanke, no Congresso dos EUA nesta quarta-feira.

Além disso, outro foco está nas eleições da Câmara Alta do Japão. "Com vitórias arrebatadoras agora precificadas no mercado, todo mundo está curioso para saber a posição do Partido Liberal Democrático, do governo do Japão, quando começar o seu mandato (com o controle total do Parlamento)", disse Yoshihiro Okumura, gerente geral de pesquisa da Chibagin Asset Management.

Entre os principais motores do mercado, o SoftBank ganhou 4,9%, com os investidores entusiasmados com os lucros do Alibaba Group Holding em seu primeiro trimestre.

Fonte: Dow Jones Newswires.