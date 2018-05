Tóquio fecha em alta com dólar mais forte

O índice Nikkei subiu 92,87 pontos, ou 0,6%, para 14.599,12 pontos, após um avanço de 0,2% na sexta-feira. Os mercados financeiros do Japão estavam fechados na segunda-feira por causa de um feriado. O índice fechou no nível mais alto desde 24 de maio nesta terça-feira.

"Não tivemos muitos pontos negativos quando os mercados locais estavam fechados" por causa do feriado, disse o gerente geral de ações Hiroichi Nishi, da SMBC Nikko Securities, ressaltando que, embora o Produto Interno Bruto da China tenha mostrado um crescimento de 7,5% no segundo trimestre - abaixo da expansão de 7,7% no primeiros três meses do ano - os dados ficaram em linha com as expectativas do mercado.

O índice Nikkei mostrou apenas variações líquidas modestas em cada uma das últimas quatro sessões, em grande parte, com tendência de alta com a aproximação das eleições da Câmara Alta, no domingo. Vitórias arrebatadoras da coalizão governista são vistas como fundamentais para cimentar o mandato do primeiro-ministro Shinzo Abe para reformas fiscais.

Em geral, exportadores avançaram na sessão. A Canon ganhou 2,7% e a Toyota Motor subiu 0,8%.

As empresas do setor financeiro também fecharam em alta. O Mitsubishi UFJ Financial Group e o Sumitomo Mitsui Financial Group, que foram ajudados por relatórios de lucros dos bancos norte-americanos, ganharam 1,1% e 0,5%, respectivamente.

As ações da Tokyo Electric Power foram as mais negociadas no pregão, visto que a autoridade de regulação nuclear começou a realizar suas primeiras reuniões com empresas de energia para verificar se os seus reatores satisfazem os novos requisitos de segurança, introduzidos após o desastre nuclear de Fukushima em 2011.

A Tepco subiu de 13% em Tóquio, como mais de 500 milhões de ações mudando de mãos - cerca de 19% do mercado total. A Kansai Electric Power ganhou 2,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.