Tóquio fecha em alta com dólar mais forte

O índice Nikkei subiu 208,69 pontos, ou 1,5%, para 13.869,82 pontos, após queda de 3,3% na sessão anterior. Os níveis de participação permaneceram leves, totalizando 2,58 bilhões de ações sob o valor de 2,24 trilhões de ienes.

A ascensão do mercado foi ajudada por um dólar mais resistente, que finalmente começou a encontrar alguma tração após vários dias de fraqueza constante. Nesta terça-feira, a moeda norte-americana se movimentou, em grande parte, acima da marca de 98 ienes observada na segunda-feira.

Entre os resultados das empresas, as ações da Komatsu subiram 1,3% em Tóquio depois de passar grande parte da sessão em território negativo. A empresa registrou uma queda de 6% no lucro operacional no período de abril a junho na comparação anual, ficando bem abaixo das expectativas de analistas.

Por outro lado, a Daiwa Securities Group subiu 3,3% depois que a companhia informou que o lucro líquido de seu primeiro trimestre do ano fiscal de 2013 subiu para um recorde de 57,3 bilhões de ienes no ano, graças a um forte crescimento em seu negócio de varejo. A receita da Daiwa no período em questão subiu 61%, para 183,08 bilhões de ienes, no ano.

O Sumitomo Mitsui Financial Group subiu apenas 0,9%, depois de seu lucro líquido mais do que dobrar no trimestre de abril a junho, graças a um forte desempenho em sua unidade de corretagem em meio ao rali recente de ações. Fonte: Dow Jones Newswires.