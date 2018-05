Tóquio fecha em alta com expectativa eleitoral

As ações na Bolsa de Tóquio fecharam em alta pela quinta sessão seguida nesta quinta-feira, impulsionadas por um dólar mais forte e esperanças de que a eleição parlamentar deste fim de semana ajudará a consolidar o atual mandato do governo japonês.

O índice Nikkei registrou sua melhor performance desde 9 de julho, subindo 193,46 pontos ou 1,3%, para 14.808,50 pontos, após alta de 0,1% na sessão anterior. O ganho desta quinta-feira também deixou o índice a menos de 135 pontos de entrar no território de alta, menos de seis semanas depois de entrar em território de baixa.

Os índices mais amplos avançaram depois que o discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, foi bem recebido por Wall Street. Ele disse que o banco central não tinha um cronograma firme para reduzir as compras de bônus e que deve considerar a redução de seu programa de estímulo se a economia melhorar.

O índice Nikkei, mais tarde, subiu até o nível de 14.800 pontos, visto que o dólar também avançava, passando da marca de 100 ienes.

Olhando para a eleição da Câmara Alta do Parlamento no domingo, em que o governo do primeiro-ministro Shinzo Abe deve conseguir grandes vitórias, instituições nacionais de long-only compraram posições no mercado à vista, com a intenção de comprar ainda mais após a confirmação das vitórias, disse o analista Kenichi Hirano, da Tachibana Securities. Fonte: Dow Jones Newswires.