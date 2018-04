Tóquio fecha em alta com ganhos de exportadoras A Bolsa de Tóquio fechou em alta, liderada pelas ações de empresas exportadoras. Para os analistas, a decisão do G-7, em sua recente reunião financeira, de não incluir a desvalorização do iene em relação ao dólar e ao euro na sua pauta de discussões contribuiu para uma maior alta desses papéis. O Nikkei 225 subiu 264,35 pontos - ou 1,5% - e fechou em 17.628,30 pontos. Na sexta-feira, o índice havia caído 176,47 pontos. Com base na desvalorização do iene, as ações da Olympus, empresa que tem mercado exportador em equipamentos médicos e câmeras fotográficas, subiram 4,2%. Entre as fabricantes de veículos, outro setor dependente das exportações, Honda Motor ganhou 1,5%. No entanto, Nissan Motor fechou o pregão em baixa de 0,1%, após informar que haverá atraso para atingir a meta de vender 4,2 milhões de carros para o próximo ano fiscal. O mercado, contudo, acredita que as previsões da companhia não são realistas. Já os papéis das financeiras de crédito pessoal sofreram um revés, após a Mitsubishi UFJ Nicos prever um grande prejuízo líquido para sua antiga companhia pré-fusão, a UFJ Nicos, referente ao último ano financeiro, devido a provisões feitas para restituir cobrança excessiva de taxa de juro. Mitsubishi UFJ Nicos caiu 3,4%. Credit Saison também perdeu 3,4%. A trading Kanematsu atingiu o limite de alta de 11%, com a notícia do jornal "Tokyo Shimbun", citando fontes não identificadas, de que a empresa teria reservado 20 bilhões de ienes em transações com sua subsidiária Shintoa por 10 anos. As informações são da Dow Jones.