Tóquio fecha em alta de 1,9%, recuperando-se de queda A Bolsa de Tóquio fechou em alta, com investidores do varejo e institucionais recolhendo papéis que ficaram baratos na queda de ontem. As ações das montadoras Mazda, da Toyota e do grupo Matsushita Electric Industrial lideraram os ganhos. No fim do dia, o índice Nikkei registrava alta de 307,21 pontos (1,9%), em 16.184,87 pontos, depois de iniciar a sessão em baixa. As ações da Mazda fecharam em alta de 9,4%, influenciadas ainda pela melhora em sua recomendação pelo Morgan Stanley. Os papéis da Toyota encerraram com valorização de 1,3%. Negociações no mercado futuro por fundos hedge foram responsáveis por parte da volatilidade registrada no início da sessão à vista, o que criou a oportunidade de compra. Traders disseram que o ímpeto de alta previsto para as ações no curto prazo é limitado pelo impasse em relação aos papéis da companhia Livedoor, que podem ser retirados da Bolsa. Executivos já demitidos pela empresa estão sendo acusados judicialmente pela divulgação de informações falsas relacionadas à aquisição de uma editora. A Bolsa deve tomar uma decisão, se os promotores oferecerem novas evidências de que os executivos falsificaram relatórios financeiros.