Tóquio fecha em alta de 2% com estrangeiros e NY A Bolsa de Tóquio fechou em alta forte, puxada pelos ganhos de Wall Street ontem e por expectativas de que os estrangeiros continuem presentes no mercado. Antes da abertura, o Ministério das Finanças disse que os estrangeiros adquiriram 331,9 bilhões de ienes em ações japonesas, em termos líquidas, na semana que terminou em 18 de fevereiro. O dado pegou muitos traders de surpresa, os quais acreditavam que a queda recente registrada pela Bolsa era comandada por investidores não japoneses. O índice Nikkei fechou o dia em alta de 314,32 pontos (2%), em 16.096,10 pontos. Apesar dos ganhos desta quinta-feira, alguns traders consideram a possibilidade de o movimento ser limitado, já que o Nikkei aproxima-se da média dos últimos 25 dias, de 16.126 pontos. Segundo esses especialistas, o estabelecimento do índice muito acima desse nível só seria possível com notícias de elevado impacto. As ações da Sony, entre as beneficiadas no movimento, fecharam em alta de 2,9%, ao anunciar que abandonou seu sistema de promoção de executivos aposentados a consultores, como parte de uma amplo plano de reestruturação para colocar em ordem sua administração e reduzir custos. As ações de companhias ligadas ao setor imobiliário ganharam com cobertura das posições vendidas recentemente, quando investidores especularam com a possibilidade de as autoridades intervirem junto aos bancos para evitar o surgimento de uma nova bolha imobiliária. As ações da Mitsui Fudosan fecharam em alta de 4,8% e da Mitsubishi Estate avançaram 4,6%. Os maiores bancos e corretoras também atraíram investidores, diante de informações publicadas na imprensa local de que devem elevar os dividendos referentes ao ano fiscal que termina em março. De acordo com o artigo, as instituições financeiras beneficiaram-se do fortalecimento do mercado acionário e da recuperação da economia doméstica. As ações do Mitsubishi UFJ Financial Group avançaram 2,5%, da Nomura Holdings ganharam 2,8% e da Daiwa Securities fecharam em alta de 2,8%.