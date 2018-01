Tóquio fecha em alta de 3% puxada por setor imobiliário As ações subiram forte em Tóquio nesta terça-feira, interrompendo duas sessões consecutivas de perdas, com informações de que a Mitsubishi Estate, segunda maior do setor imobiliário japonês em termos de receita, está em negociação com seus inquilinos comerciais para elevar o prêmio dos aluguéis. O mercado foi impulsionado ainda por compras de investidores estrangeiros, que voltaram à condição de compradores, depois de nove sessões como vendedores. O índice Nikkei fechou em alta de 457,01 pontos (3%), segundo maior ganho em pontos este ano, em 15.894,94 pontos. O subíndice Topix para o setor imobiliário subiu 8,1%. As ações da Mitsubishi Estate fecharam com valorização de 6,2% e as da Mitsui Fudosan avançaram 7,1%. Os papéis de bancos também estiveram entre os destaques de alta de hoje. As ações da Resona subiram 6,2%, e as da Sumitomo Mitsui Financial Group ganharam 4,1%. O setor financeiro foi beneficiado por informações de que o governo poderá melhorar suas projeções para a economia. Outros setores relacionados à atividade doméstica também subiram com as especulações, como corretoras e varejistas. Os papéis da Japan Airlines caíram 2,2%, diante de preocupações com disputa em sua administração. Sua concorrente, a All Nippon Airways subiu 0,9%.