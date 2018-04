Tóquio fecha em alta, puxada pelas ações de bancos A Bolsa de Tóquio se recuperou nesta terça-feira, depois da repentina liquidação de ações ocorrida na véspera, com os investidores comprando papéis de bancos e de commodities relacionadas a petróleo e metais. O índice Nikkei 225 subiu 215,64 pontos, ou 1,3%, para 17.244,05 pontos, após ter caído 259,24 pontos na segunda-feira. Mas, apesar da recuperação, operadores disseram que a maior parte dessa alta foi devida às compras técnicas de curto prazo. Isto é, estão desprovidas de uma tendência clara de restabelecimento de alta no longo prazo. Entre as empresas que comercializam commodities, Sumitomo Titanium ganhou 3,5%, encerrando quatro pregões seguidos de queda, após o jornal financeiro "Nikkei" informar sobre os planos da companhia para aumentar os preços do titânio em 30% em 2007. A Mitsui & Co. obteve ganhos de 3,3% com a notícia de que ela e outras duas empresas assinaram um contrato de 90 bilhões de ienes para a construção de uma ferrovia na Arábia Saudita. As ações de bancos também fecharam em alta, estimuladas pela rotação de compras dos investidores, após uma fraca performance em março. Mitsubishi UFJ Financial Group subiu 3,0%, enquanto Sumitomo Mitsui Financial Group ganhou 4,8%. Já a financeira Sanyo Shinpan Finance caiu 1,0%, após previsões de um prejuízo líquido no ano fiscal encerrado em março de 80,1 bilhões de ienes, ante uma projeção de prejuízo líquido de 38,5 bilhões de ienes em novembro. A também financeira Takefuji caiu 1,9%. As informações são da Dow Jones.