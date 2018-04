Tóquio fecha em baixa à espera de balanços de cias A Bolsa de Tóquio fechou em baixa, com especuladores vendendo e os grandes compradores permanecendo de lado. Operadores disseram que os grandes ganhos não virão até que as companhias japonesas anunciem seus resultados do ano fiscal. A maioria das grandes empresas nipônicas, cujo ano fiscal termina em março, apresentam seus balanços no fim de abril. O índice Nikkei 225 caiu 259,24 pontos, ou 1,5%, para 17.028,41 pontos, após ter subido 23,71 pontos na sexta-feira. "17.000 pontos é o nível de manutenção nesse estágio, e o Nikkei provavelmente ficará próximo disso esta semana?, disse Motomi Hiratsuka, gerente de comércio global da BNP Paribas em Tóquio. "O dinheiro virá mesmo no fim de abril." Pela manhã, as ações em Tóquio abriram em alta depois que o Banco do Japão divulgou pesquisa "tankan", na qual o sentimento dos negócios para março superou as expectativas das empresas, embora os dados não tenham batido as previsões dos economistas. Operadores, contudo, disseram que especuladores realizaram lucros à tarde. Já os grandes compradores domésticos permaneceram de lado. A bolsa foi especialmente dura para as companhias siderúrgicas, que, na avaliação de alguns observadores, estavam vendidas na expectativa de um iene mais forte, o que prejudica os exportadores. Nisshin Steel caiu 5,7%, enquanto JFE Holdings Inc., holding da JFE Steel Corp., fechou em baixa de 5,2%. As tradings também fecharam em baixa, por conta do temor do desaquecimento da economia dos EUA e da realização de lucros após os ganhos do ano fiscal de 2006. Itochu caiu 3,7%, Sumitomo Corp. teve baixa de 4,2% e Marubeni declinou 4,2%. Algumas ações de tecnologia obtiveram fortes ganhos. Elpida Memory disparou 6,6%. Nikon fechou em alta de 1,6%, após reportagem do jornal financeiro "Nikkei" informar que o lucro líquido da empresa, no ano fiscal encerrado em 31 de março, deve aumentar 83%, graças ao rápido crescimento nas vendas das câmeras digitais SLR (single-lens reflex). As informações são da Dow Jones.