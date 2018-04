Tóquio fecha em baixa, com realização de lucros A Bolsa de Tóquio fechou em baixa, com a realização de lucros em ações de alta tecnologia, veículos e concessionárias de serviços públicos. O índice Nikkei 225 caiu 100,85 pontos - ou 0,6% - e fechou em 17.527,45 pontos. Na segunda-feira, o índice havia subido 264,35 pontos. Os investidores esperam que blue chips como Sharp e Honda apresentem, na semana que vem, sólidos resultados para o ano fiscal encerrado em março. Traders disseram que o risco de uma reviravolta com a subida do iene e as perspectivas obscuras sobre a economia dos EUA farão os exportadores japoneses adotarem cautela sobre as previsões dos ganhos das empresas. Entre as ações de tecnologia, Kyocera perdeu 1,3% e Matsushita Electric caiu 0,8%. No segmento de veículos, Mazda declinou 2% e Mitsubishi Motors fechou em baixa de 1,1%. Os papéis de concessionárias de serviço público tiveram as maiores baixas com a realização de lucros. Electric Power Development afundou 2,3%. Chubu Electric caiu 1,3%. Já as ações de empresas de semicondutores estiveram, em sua maioria, em alta, por causa de comentários de um analista da Deutsche Securities sobre a demanda por silício. Tokyo Electron subiu 3,6% e Advantest avançou 1,4%. As informações são da Dow Jones.