Tóquio fecha em baixa; mercado aguarda G-7 e PPI A Bolsa de Tóquio fechou em queda, com os players cortando as longas posições investidas em empresas como Toyota e Matsushita Electric. Também pesaram na baixa a expectativas pela reunião dos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países do G-7, em Washington, e pela divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de março dos EUA. Poucos investidores estiverem dispostos a comprar longas posições antes de avaliar os resultados comerciais do encontro do G-7 (que integra a agenda da reunião anual de primavera do FMI/Bird, que acontece neste fim de semana) e os dados do PPI, que, se vierem acima das expectativas, podem revelar a possibilidade de alta na taxa de juros dos EUA e reforçar as posições cautelosas do mercado em relação à política monetária nos EUA. O índice Nikkei 225 caiu 176,47 pontos, ou 1%, e fechou em 17.363,95 pontos. Foi o mais baixo fechamento - e o primeiro abaixo do nível de 17.400 pontos - desde 3 de abril. Na quinta-feira, o índice já havia caído 129,65 pontos. Entre as ações em queda, Toyota perdeu 3% com nova realização de lucros (caíra 1,3% na véspera). Matsushita Electric desceu 0,8%, Advantest caiu mais 1,8% (perdera 1,6% no dia anterior) e Hitachi declinou 1,1%. Já os papéis da Sony subiram 2,7%, com as expectativas de crescimento do lucro relatadas pelo jornal "Nikkei" - o lucro operacional da gigante eletrônica, no ano fiscal encerrado em março, poderá ser multiplicado por seis. Toshiba fechou em alta de 1,1%, após anunciar na quinta-feira uma estratégia de médio prazo que inclui um agressivo plano de investimento de capital no segmento de semicondutores. Kenwood subiu 8,6%, após Nomura Securities colocá-la como o segundo melhor rating de ?compra?. All Nippon Airways subiu 0,8%, com a notícia de que irá vender suas operações hoteleiras domésticas para o Morgan Stanley. Fast Retailing caiu 5,2%, após anunciar queda em suas previsões de lucro para o ano fiscal. Seven & I perdeu 2,5%, por ter feito previsões de lucro para o ano fiscal abaixo do consenso dos analistas. As informações são da Dow Jones.