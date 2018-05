Tóquio fecha em queda com perdas em seguradoras As ações na Bolsa de Tóquio fecharam em queda nesta quinta-feira, com fortes vendas na empresa de cosméticos Kao e em seguradoras. O índice Nikkei perdeu 168,35 pontos, ou 1,1%, para 14.562,93 pontos, após um recuo na sessão anterior de 0,3%.