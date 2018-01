Tóquio fecha em queda de 1,6% com aéreas e tecs A Bolsa de Tóquio voltou a operar com volatilidade hoje, com investidores na expectativa da divulgação do PIB, na próxima sexta-feira. As ações de companhias aéreas e do setor de tecnologia foram alvo de intensas vendas. Depois de abertura em alta, quando o Nikkei chegou a somar 307,21 pontos, o mercado cedeu, projetando o índice em queda de 252,04 pontos (1,6%) no fechamento, a 15.932,83 pontos. As ações da Toshiba fecharam em queda de 5,6% e as da All Nippon Airways recuaram 5,2%. A All Nippon anunciou ontem planos para elevar seu capital com a emissão de 110 bilhões de ienes em novas ações. Sua concorrente, a Japan Airlines fechou em baixa de 0,6%. Entre outros papéis que perderam no setor de tecnologia estiveram Yahoo Japan (-6,4%) e Softbank (-4,2%).