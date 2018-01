Tóquio fecha em queda de 2,1% com estrangeiros As ações fecharam em queda na Bolsa de Tóquio, apesar do crescimento superior ao esperado da economia no último trimestre do ano, diante de preocupações com o ritmo de vendas de ativos pelos estrangeiros. O mercado recebeu com entusiasmo os números do PIB no início da sessão, mas o movimento perdeu estímulo ao longo do dia. Como tem ocorrido recentemente, as vendas nos futuros se aceleraram durante a tarde, provocando arbitragem com ações no mercado à vista, disseram traders. Embora os estrangeiros já venham realizando lucro desde o fim do ano passado, temores de que o Banco Central do Japão aperte o juro seguem prejudicando o sentimento. Os investidores domésticos locais também têm indicado necessidade de se desfazer de posições compradas, em conseqüência da contínua retração em outros mercados, como o Jasdaq. Paralelamente, outros players estão preocupados com a possibilidade de os fundos de pensão ingressarem em período de vendas, antes do fechamento do ano fiscal, em 31 de março. No fim do pregão, o índice Nikkei registrava baixa de 330,22 pontos (2,1%), em 15.713,45 pontos. Traders disseram que o fato de o índice ter fechado abaixo da média em 13 semanas, de 15.885,17 pontos, pode prolongar o período de correção. Alguns analistas consideram que o índice poderá cair abaixo de 15 mil pontos, antes de começar a recuperar-se. As ações da Sony caíram 2,8%, depois de a Merrill Lynch reduzir a recomendação para os papéis, com o argumento de que estão muito valorizados. As ações da Tokyo Electron cederam 2,8% e as da Advantest perderam também 2,8%.