Tóquio fecha em queda, de olho na reunião do FOMC A bolsa de Tóquio fechou nesta segunda-feira com uma queda acentuada, em meio às vendas realizadas pelos investidores para se proteger contra a tendência de baixa do mercado nas sessões que antecedem a reunião do comitê do mercado aberto do Fed (Fomc) - marcada para amanhã. O movimento de venda atingiu as principais ações, incluindo as do setor de produtos eletrônicos. O índice Nikkei 225 teve baixa de 2,2%, aos 15.154,06 pontos, o nível mais baixo desde 26 de julho, encerrando uma série de três pregões consecutivos de alta. ?[A bolsa] não é um bom lugar para investir antes da reunião do Fomc, o que leva a crer que as coisas não ficarão melhores amanhã?, disse um estrategista da Shinko Securities. ?Isso fez os investidores institucionais iniciarem vendas de 'hedge'.? Os resultados da reunião do Fomc devem sair na manhã de quarta-feira (horário do Japão). Preocupações quanto à economia dos EUA e a valorização do yen frente ao dólar também prejudicaram as ações do setor eletrônico. Sharp caiu 2,7%, Toshiba perdeu 2,8% e Advantest recuou 4,9%. (As informações são da Dow Jones)