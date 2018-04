Tóquio fecha estável, com destaque para imobiliárias A Bolsa de Tóquio fechou praticamente estável. O índice Nikkei 225 subiu 5,38 pontos - ou 0,03% - e fechou em 17.670,07 pontos, após uma queda de 79,07 pontos na terça-feira. Os investidores estiveram à procura de barganhas. Os fundamentos do mercado foram bons, especialmente em relação às ações de imobiliárias. Houve compras defensivas de papéis. Entre as imobiliárias, Mitsui Fudosan fechou em alta de 0,6% e Mitsubishi Estate ganhou 0,3%. Como compras defensivas, Tokyo Electric Power subiu 0,7% e Takeda Pharmaceutical ganhou 0,6%. SKYPerfect JSAT e East Japan Railway tiveram fortes ganhos, após a agência de risco Goldman Sachs indicar um rating de ?compra? para as empresas, além de um preço alvo bem acima de seus recentes valores. SKYPerfect JSAT disparou 8,7%, enquanto JR East avançou 4,4%. TDK ganhou 1,8%, após reportagem do jornal Nikkei informar que a fabricante eletrônica irá provavelmente anunciar um lucro líquido recorde para o ano fiscal encerrado em março. A pressão pela compra da Pentax diminuiu, e os papéis da empresa se recuperaram, após a baixa de 3,9% no dia anterior. A companhia informou, na terça-feira, que abandonou os planos de fusão com a Hoya, mas destacou que um futuro acordo ainda é possível. Com isso, a Pentax fechou em alta de 1,0%, enquanto Hoya caiu 0,5%. Os papéis da OMC Card subiram 3,9%, com a reportagem de hoje do jornal Nikkei de que sua controladora Daiei provavelmente irá vender mais de 30% de sua participação na companhia de cartão de crédito até junho. Sumitomo Mitsui Financial Group e Credit Saison são dados como prováveis interessados. Já as ações da Clarion caíram 5,2%, após a companhia prever perdas para o ano fiscal encerrado em março devido a expectativas de vendas mais fracas de produtos eletrônicos para automóveis. Elpida Memory caiu 2,2%. As informações são da Dow Jones.