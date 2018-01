Tóquio fecha praticamente estável O mercado acionário de Tóquio fechou praticamente estável um pregão relativamente fraco, puxado pelas ações da Nippon Steel e de outras siderúrgicas. As cotações de outras blue-chips, porém, foram pressionadas para baixo devido à cautela dos investidores quanto ao limite superior do índice Nikkei 225. O indicador encerrou esta que foi a última sessão integral do ano com alta de apenas 0,01% e total de 17.224,81 pontos. É provável que o Nikkei 225 permaneça num nível excessivamente alto no curto prazo, devido ao nervosismo do mercado diante da ausência de correção do índice, que subiu 10% em um mês. Por outro lado, a atuação dos caçadores de pechinchas vem sustentando o piso do índice, como se observou nesta quinta-feira. ?O mercado deve ficar ao redor desse nível no começo do ano?, previu Yuji Nakagawa, chefe da divisão de derivativos da Toyo Securities. O setor siderúrgico atingiu o maior porcentual de alta entre os 36 índices setoriais que compõem o Nikkei, ante a expectativa de sólidos ganhos e de realinhamento da indústria do aço. As ações da Nippon Steel, as mais negociadas na primeira parte do pregão, subiram 5,3%. Sumitomo Metal Industries, a segunda mais negociada, avançou 2,7% e Kobe Steel, a terceira, aumentou 3%. Entre as blue chips, Canon caiu 0,9% e Sony baixou 0,6%. As ações da Toyota fecharam estáveis após atingirem forte alta no meio da sessão. (As informações são da Dow Jones) Hélio Barboza