Tóquio fecha sem direção definida; Nikkei 225 sobe 0,2% A alta registrada por papéis de empresas ligadas ao setor de tecnologia não foi suficiente para contrabalançar as fortes quedas de papéis de empresas do setor de commodities. Como conseqüência, a Bolsa de Tóquio fechou sem direção definida nesta quarta-feira. O Nikkei 225 subiu 0,2%, encerrando o dia aos 15.750,05 pontos. ?Isso mostra um verdadeiro sentimento de incerteza e de divisão entre os investidores, que se perguntam se o pior das recentes correções realmente chegou ao fim?, disse Mike Newman, chefe de equity sales do HSBC Securities, em Tóquio. Apesar da alta do Nikkei 225, traders dizem que muitos investidores observarão se o índice pode recuperar seu piso acima dos 16 mil pontos nos próximos dias como um indicador das expectativas do mercado. Sumco registrou alta de 5,2% depois de ter divulgado um aumento de 76% nos lucros operacionais do grupo no semestre encerrado em julho. Elpida Memory subiu 6,6% depois de o Goldman Sachs tê-la colocado em sua lista de ?conviction buy?. Novas quedas nos mercados de metais e petróleo atingiram fortemente o setor de commodities. Itochu perdeu 2,7% e Sumitomo Titanium caiu 2,5%. As informações são da Dow Jones.