Tóquio: montadoras e alta tecnologia puxam alta de 0,1% O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio registrou elevação de 0,1% no pregão de hoje e fechou com 16.364,76 pontos. O indicador foi impulsionado pelas ações da Konica Minolta e da Mazda, que divulgaram suas projeções de lucros para o ano fiscal, além de outras ações dos setores automobilístico e de alta tecnologia, que se beneficiaram da relativa estabilidade do dólar frente ao iene. A sexta queda consecutiva do índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, na sexta-feira, fez com que surgissem preocupações quanto às perspectivas do mercado de ações nos EUA. Por outro lado, fortes resultados das empresas no primeiro semestre fiscal podem limitar uma eventual queda do índice. Konica Minolta disparou uma alta de 11,1% com a divulgação de seus fortes resultados no primeiro semestre e o anúncio de que decidiu retomar o pagamento de dividendos. A montadora Mazda Motor valorizou-se 1,9% com a elevação de sua estimativa de lucros antes dos impostos para este ano fiscal. Toyota Motor ganhou 1%, ajudada pela cotação do dólar frente ao iene. As informações são da Dow Jones.